15.9 C
Roma
martedì – 4 Novembre 2025
Cucina

Autunno in Abruzzo: sapori e feste da non perdere

Da stranotizie
Autunno in Abruzzo: sapori e feste da non perdere

L’autunno in Abruzzo è un momento ricco di tradizioni e sapori, animato da eventi che celebrano la cultura gastronomica della regione. Durante questa stagione, borghi medievali e paesaggi incantevoli accolgono sagre, degustazioni e feste folkloristiche, permettendo di assaporare i piatti tipici e vivere esperienze autentiche.

Dal 3 al 9 novembre si svolgono diversi eventi da non perdere. La sagra “Novello e Castagne” si tiene a Miglianico dal 7 al 9 novembre, offrendo piatti tipici, musica dal vivo e degustazioni di castagne e vino novello. A Loreto Aprutino, l’8 novembre si celebra “ApruVino”, con un percorso enogastronomico dedicato a vino e olio evo, accompagnato da eventi musicali.

A Scanno, dal 8 al 10 novembre, “Deguscanno” prevede degustazioni, cooking class e menù tematici per scoprire i formaggi e i vini dell’area montana. La 52ª Sagra delle Castagne a Sante Marie, pur iniziando il 1 e 2 novembre, continua con eventi correlati, proponendo caldarroste e piatti a base di castagne.

Inoltre, a Carsoli inizio novembre, “Cantine d’Inverno” offre stand gastronomici e spettacoli. A Catignano, il 7 e 8 novembre, “Novello al Castello” propone degustazioni e musica dal vivo. “Borgo Rurale” a Treglio, l’8 e 9 novembre, consente di degustare castagne e vino, mentre il 9 novembre “I Sapori di San Martino” a Collecorvino presenta i vini delle migliori cantine abruzzesi.

Oltre a questi eventi principali, si tengono feste dedicate a prodotti locali come zucche, polenta e vino cotto, in vari borghi della regione, arricchendo ulteriormente questa stagione di gusto e convivialità.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Manovra 2023: Come funziona il taglio Irpef e chi guadagna
Articolo successivo
Imperia: nuove tariffe imposta soggiorno per il turismo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.