Autunno in Abruzzo: sapori e feste da non perdere

L’autunno in Abruzzo è un momento ricco di tradizioni e sapori, animato da eventi che celebrano la cultura gastronomica della regione. Durante questa stagione, borghi medievali e paesaggi incantevoli accolgono sagre, degustazioni e feste folkloristiche, permettendo di assaporare i piatti tipici e vivere esperienze autentiche.

Dal 3 al 9 novembre si svolgono diversi eventi da non perdere. La sagra “Novello e Castagne” si tiene a Miglianico dal 7 al 9 novembre, offrendo piatti tipici, musica dal vivo e degustazioni di castagne e vino novello. A Loreto Aprutino, l’8 novembre si celebra “ApruVino”, con un percorso enogastronomico dedicato a vino e olio evo, accompagnato da eventi musicali.

A Scanno, dal 8 al 10 novembre, “Deguscanno” prevede degustazioni, cooking class e menù tematici per scoprire i formaggi e i vini dell’area montana. La 52ª Sagra delle Castagne a Sante Marie, pur iniziando il 1 e 2 novembre, continua con eventi correlati, proponendo caldarroste e piatti a base di castagne.

Inoltre, a Carsoli inizio novembre, “Cantine d’Inverno” offre stand gastronomici e spettacoli. A Catignano, il 7 e 8 novembre, “Novello al Castello” propone degustazioni e musica dal vivo. “Borgo Rurale” a Treglio, l’8 e 9 novembre, consente di degustare castagne e vino, mentre il 9 novembre “I Sapori di San Martino” a Collecorvino presenta i vini delle migliori cantine abruzzesi.

Oltre a questi eventi principali, si tengono feste dedicate a prodotti locali come zucche, polenta e vino cotto, in vari borghi della regione, arricchendo ulteriormente questa stagione di gusto e convivialità.