Autunno culturale in Romagna: eventi imperdibili da scoprire

L’autunno in Romagna si presenta ricco di eventi culturali, musicali e artistici che animano il territorio.

A Rimini, il Teatro Galli dedica l’autunno all’opera di Rossini, con inizio il 8 ottobre con “La cambiale di matrimonio”, una commedia giovanile interpretata dagli allievi del Conservatorio Maderna-Lettimi. A seguire, il 7 e 9 novembre, andrà in scena “Il barbiere di Siviglia”, in una versione frizzante. Al Teatro degli Atti si svolgeranno anche incontri della rassegna “Parole per la musica”, guidati da Giulia Vannoni e Carla Moreni. Fino all’8 dicembre, i Palazzi dell’Arte ospitano la mostra “Rimini Proibita… Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi”, con oltre cento fotografie che raccontano la città notturna.

A Riccione, si chiude la stagione espositiva con “Mare Magnum: da Ferdinando Scianna a Martin Parr”, presso Villa Mussolini. Questo viaggio fotografico si concentra sulle spiagge e sulla vita in vari contesti. A Cervia, dal 3 al 12 ottobre, Artevento presenta “Il giro del Mondo in 80 aquiloni”, celebrando l’arte tradizionale giapponese dell’aquilone.

Ferrara diventa capitale mondiale del giornalismo con il Festival di Internazionale dal 3 al 5 ottobre. Il 6 ottobre inizia anche la Stagione Concertistica del Teatro Comunale Abbado e Ferrara in Jazz, con oltre 80 concerti fino a dicembre. Dal 11 ottobre, il Palazzo dei Diamanti ospiterà una mostra di Marc Chagall, mentre Ravenna celebra la Notte d’Oro il 18 ottobre e inaugura la IX Biennale di Mosaico Contemporaneo. Infine, fino al 31 dicembre, a Cento sarà visibile una mostra dedicata al Guercino, riunendo opere raramente esposte.