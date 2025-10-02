18 C
Roma
giovedì – 2 Ottobre 2025
Attualità

Autunno culturale in Romagna: eventi imperdibili da scoprire

Da StraNotizie
Autunno culturale in Romagna: eventi imperdibili da scoprire

L’autunno in Romagna si presenta ricco di eventi culturali, musicali e artistici che animano il territorio.

A Rimini, il Teatro Galli dedica l’autunno all’opera di Rossini, con inizio il 8 ottobre con “La cambiale di matrimonio”, una commedia giovanile interpretata dagli allievi del Conservatorio Maderna-Lettimi. A seguire, il 7 e 9 novembre, andrà in scena “Il barbiere di Siviglia”, in una versione frizzante. Al Teatro degli Atti si svolgeranno anche incontri della rassegna “Parole per la musica”, guidati da Giulia Vannoni e Carla Moreni. Fino all’8 dicembre, i Palazzi dell’Arte ospitano la mostra “Rimini Proibita… Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi”, con oltre cento fotografie che raccontano la città notturna.

A Riccione, si chiude la stagione espositiva con “Mare Magnum: da Ferdinando Scianna a Martin Parr”, presso Villa Mussolini. Questo viaggio fotografico si concentra sulle spiagge e sulla vita in vari contesti. A Cervia, dal 3 al 12 ottobre, Artevento presenta “Il giro del Mondo in 80 aquiloni”, celebrando l’arte tradizionale giapponese dell’aquilone.

Ferrara diventa capitale mondiale del giornalismo con il Festival di Internazionale dal 3 al 5 ottobre. Il 6 ottobre inizia anche la Stagione Concertistica del Teatro Comunale Abbado e Ferrara in Jazz, con oltre 80 concerti fino a dicembre. Dal 11 ottobre, il Palazzo dei Diamanti ospiterà una mostra di Marc Chagall, mentre Ravenna celebra la Notte d’Oro il 18 ottobre e inaugura la IX Biennale di Mosaico Contemporaneo. Infine, fino al 31 dicembre, a Cento sarà visibile una mostra dedicata al Guercino, riunendo opere raramente esposte.

Articolo precedente
Economia circolare in Italia: sfide e opportunità attuali
Articolo successivo
Festa del Cinema di Roma: star e film da non perdere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.