Autrice di Temptation sulle coppie: “Come smascheriamo quelle fake”

Temptation Island a distanza di molti anni dal suo debutto continua ad essere un grande successo in termini di ascolti e anche un vero fenomeno televisivo, ogni anno al primo caldo aumenta l’attesa per le corna in tv. Il segreto della riuscita di questa trasmissione (come per altri reality) è il cast e la Fascino non sbaglia un colpo, i risultati lo dimostrano. Dietro alla scelta dei volti di Temptation Island c’è il lavoro di un team e anche quello di Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi di Maria De Filippi.

Raffaella in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano La Repubblica ha spiegato come vengono scelte le coppie che parteciperanno a Temptation Island. La Mennoia ha spiegato che ai casting – ovviamente – si presentano anche coppie fake, ma che loro li beccano quando i “fidanzati” vengono separati.

Raffaella Mennoia, l’autrice di Temptation Island sulla scelta delle coppie.

“Come scegliamo le coppie che poi parteciperanno alla trasmissione? Il programma è il cast. Ne vedo tante, 150, 160, quelle che incontro sono già state scremate dagli altri. Entrano nella stanza dove faccio il casting e parlo singolarmente con lui e con lei. Se mi appassiono a quello che mi raccontano nel primo quarto d’ora è andata. – ha continuato l’autrice su La repubblica – Cerco di capire il motivo per cui vogliono partecipare, prendo appunti, vedo una media di quattro coppie al giorno. Se sono tutte coppie vere o no? Alcune sono fake e mentono, l’istinto ti salva c’è poco da fare. Se una persona è empatica, capisce. Come capisco se sono fake? Separandoli, per quanto possano essere furbi, capisci che non sono una coppia. […] La tentazione è un motore, cedere è una scelta. Superato l’innamoramento, si decide di restare insieme. O curi le ferite dell’altro o continui a metterci il dito”.

Raffaella Mennoia ai casting di Temptation Island…