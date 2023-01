Autrice del GF Vip tuona contro Davide, che trasgredisce il regolamento: “Subito in magazzino!”

Ieri sera Davide Donadei si è fatto rimproverare da un’autrice del Grande Fratello Vip. L’ex tronista da due settimane sta sparlando di Oriana Marzoli, anche in modo esagerato, dicendo che la ‘odia’, ‘non la sopporta’, che è ‘una cogl**a’, che ‘non merita il suo rispetto’, che ‘dovrebbe vomitare dopo aver bevuto’ e che i suoi atteggiamenti fuori le farebbero prendere ‘degli schiaffoni educativi’. Come se non bastasse, quando Oriana – scherzando con Luca – ha detto ‘non respiro‘, Davide ha risposto sottovoce ‘magari‘.

Davide trasgredisce le regole del GF Vip e viene bacchettato da un’autrice.

Il cuoco ieri si è appartato con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon e con loro ha criticato la spagnola. Dopo aver detto che secondo lui Oriana ha un copione, Davide ha preso un foglio di carta e con una penna ha cercato di comunicare con Nikita, la fata della casa: “Lei ha un copione scritto qui ed è la sua prima cosa. Poi ti posso dire un’altra roba? C’è qualcuno che non mi convince molto oltre a lei. Hai capito? Em… guarda… proprio non mi convince“.

Un’autrice del reality però ha subito ammonito Donadei dicendogli di portare immediatamente carta e penna nel magazzino della casa di Cinecittà: “Davide, penna e carta in magazzino, subito! No, non lasciarli lì, portali subito“.

Oriana è una gran furbona che conosce benissimo la macchina dei reality e dà ad autori e pubblico quello che vogliono: limoni, sfuriate, confronti, catfight, siparietti trash, ‘coccole’ sotto le coperte. Mi chiedo invece cosa stia dando Davide, a parte parlare di odio, schiaffi e vomito.

Ma da dove nasce tutta la rabbia di Davide nei confronti di Oriana? Credo che tutto si possa ridurre ad un chiaro palo del ciclone iberico. Donadei è entrato dicendo ad Oriana: “Oddio dal vivo sei ancora più bella e sensuale“. Ed ha continuato su questa linea nelle prime settimane di permanenza nella casa: “Mamma mia, ogni volta che ti vedo mi aggiusti la giornata, te lo giuro. […] Può entrare chiunque qui, ma tu resti la più bella“. La musica è cambiata quando Oriana si è ri-buttata su Daniele. Infatti una settimana fa Davide durante un momento di spetteguless con Nikita (la fatina) e Antonella ha detto: “Io non la vedo neanche sinceramente così bella“.