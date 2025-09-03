27.7 C
Autovelox a 30 km/h: Roma introduce nuove regole stradali

Autovelox a 30 km/h: Roma introduce nuove regole stradali

Gli autovelox che rilevano la velocità a 30 km/h saranno installati su diverse strade di Roma. Recentemente sono state annunciate le prime aree della città dove, dopo una fase di sperimentazione, inizieranno a essere attivi i rilevatori di velocità per multare chi supera questo limite. L’assessorato alla Mobilità, sotto la guida di Eugenio Patané, ha definito una mappa delle zone interessate, che coinvolge tutti i municipi della Capitale.

Le strade incluse in questa iniziativa sono 36, ma il numero totale previsto potrebbe arrivare a circa 60. Vale la pena notare che l’area della Ztl nel centro storico non è inclusa in questo calcolo; qui le nuove regole entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Il piano prevede l’installazione di circa sessanta rilevatori di velocità in punti strategici considerati pericolosi. In particolare, i municipi interessati e il numero di autovelox sono:

– Municipio II: tre postazioni – via Reggio Calabria, via del Castro Laurenziano, via di Villa Ada.
– Municipio IV: due postazioni – via Filippo Meda, via Recanati.
– Municipio V: sei postazioni – via di Villa Serventi, via del Pigneto, viale Agosta, via dei Gelsi, via delle Robinie, via Achille Vertunni.
– Municipio VII: otto postazioni – viale dei Consoli, viale San Giovanni Bosco, via Giuseppe Salvioli, e altre.
– Municipio VIII: due postazioni – via dell’Arcadia, via Andrea Di Bonaiuto.
– Municipio XII: sette postazioni.
– Municipio XIII: due postazioni – via della Cellulosa, via della Madonna del Riposo.
– Municipio XIV: quattro postazioni.
– Municipio XV: una postazione – via San Godenzo.

Alcune strade hanno già avviato la fase di taratura dei nuovi dispositivi. Una volta completate le verifiche, è previsto un periodo di pre-esercizio di circa trenta giorni prima dell’attivazione completa. Le prime sanzioni potrebbero iniziare già entro metà ottobre.

