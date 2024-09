Autostrade per l’Italia, due giorni di iniziative per il centenario della A8 Milano-Varese

Il 21 settembre 1924 segna un momento cruciale per l’Italia, con l’introduzione del termine “autostrada”, referendosi a strade a pedaggio dedicate esclusivamente al traffico automobilistico per il rapido trasporto di merci e persone. Questo evento rappresenta il passaggio del Paese da un’economia rurale a una industriale, simboleggiato dall’inaugurazione della A8 Milano-Varese, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III su una Lancia Trikappa. Questa iniziativa, fortemente sostenuta dall’ingegnere Pietro Puricelli, ha portato a importanti cambiamenti infrastrutturali e socioeconomici.

Nel contesto delle celebrazioni per il centenario della A8, Autostrade per l’Italia ha organizzato eventi commemorativi durante il weekend. La cerimonia inaugurale si svolgerà nell’area di servizio Villoresi Ovest alla presenza di figure significative come il Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. L’Automobile Club d’Italia contribuirà donando totem commemorativi realizzati dall’artista Lorenzo Martinoli.

Un evento particolarmente significativo è la sfilata di auto e moto d’epoca degli anni ’20 e ’30, che avrà luogo domenica. L’itinerario inizierà dalla sede della Regione Lombardia a Milano e proseguirà verso Varese, culminando presso il parco di Ville Ponti. Questo evento è organizzato dall’ASI e sponsorizzato da Autostrade per l’Italia.

Nel corso del weekend, il centenario sarà celebrato anche attraverso messaggi sui pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale, riportando la scritta “1924-2024 cento anni di autostrade”. Inoltre, nelle oltre 200 aree di servizio, verrà proiettato un video che racconta la storia della A8, dalle sue origini fino alla sua attuale configurazione a cinque corsie.

La A8 Milano-Varese è un’infrastruttura strategica nel sistema autostradale lombardo, fungendo da importante collegamento verso il Nord Italia. Essa gestisce un flusso quotidiano di circa 120.000 veicoli, che può raggiungere punte di 150.000, rappresentando così un tratto cruciale per il turismo e l’economia locale, evidenziando l’importanza di questa autostrada nella storia e nello sviluppo del Paese.