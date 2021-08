Una paratia di metallo pericolante dentro la galleria Monte Galletto sulla autostrada A7 Genova-Milano ha costretto alla chiusura della corsia di sorpasso. E’ accaduto stamani quando l’ondulina posizionata sulla volta di cemento sì e parzialmente staccata rimanendo in bilico. Gli automobilisti hanno allertato immediatamente la polizia stradale. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Autostrade. La corsia di sorpasso è stata chiusa per consentire la rimozione. La galleria Monte Galletto è stata più volte interessata da interventi di messa in sicurezza con lavori su parte della volta.