Autosospensione di Alfonso Signorini in Italia

Di solito non mi occupo di gossip, un argomento che riconosco affascinante, ma che non suscita in me particolare interesse. Tuttavia, l’annuncio dell’autosospensione di Alfonso Signorini da tutte le attuali collaborazioni con Mediaset è un fatto che va ben al di là del gossip. Signorini si allontana a seguito di un violento attacco sui social network, un attacco che non solo è diffamatorio, ma anche distruttivo nei confronti della sua persona. Questo attacco si basa su presunte “denunce” che non sono state verificate da nessuno, neanche da chi le ha fatte.

Ciò che è successo è qualcosa che mina le basi dello Stato di diritto e della civile convivenza. In assenza di una verifica, o addirittura di una sentenza, ci si trova in una situazione in cui può prevalere chi urla più forte e con maggiore volgarità, con il rischio di distruggere vite umane senza neppure sapere perché. Il tema non è Signorini o il suo presunto “sistema”, ma il fatto che tutti possiamo essere coinvolti e uscirne a pezzi. Letteralmente. L’importante è che esistono delle regole precise che non devono essere ignorate, altrimenti ci si trova in una giungla in cui non esistono più limiti o garanzie.