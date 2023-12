“Autoritratto”, il nuovo album di Renato Zero

L’uscita del nuovo album è prevista per il prossimo 8 dicembre. Concerti evento da marzo 2024.

Dopo giorni di conto alla rovescia sui social, Renato Zero ha annunciato un nuovo album di inediti, “Autoritratto“, che uscirà il prossimo 8 dicembre per Tattica. A partire da marzo 2024, invece, l’artista romano sarà il protagonista di una serie di concerti evento.

Autoritratto

“Scommettere, per me, è la chiave necessaria per non essere un replicante, per non correre il rischio di annoiare e per non sentirmi io stesso non appagato” aveva detto Renato Zero in riferimento al secondo capitolo di Zerosettanta, uscito tre anni fa in occasione dei suoi settant’anni. Ad oggi, la prossima scommessa del cantate riguarda il nuovo album in uscita.

Per il momento Renato Zero ha svelato solo il titolo, “Autoritratto“, e la copertina dell’album, che sarà disponibile con un artwork in quattro diversi colori e quattro diverse cover.

La nota stampa che presenta l’uscita del nuovo album di inediti, presenta il lavoro come “un’opera destinata a tracciare, con la più bella calligrafia zeriana, una pagina inedita della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale“.

Prima di questa pubblicazione, l’ultima uscita discografica di Renato Zero risaliva a giugno, con un brano volto a sostenere gli alluvionati dell’Emilia Romagna.

Concerti 2024

Insieme all’uscita di “Autoritratto”, Renato Zero ha annunciato anche una serie di concerti prodotti da Tattica, che lo vedranno protagonista a partire da marzo 2024. Durante quelli che lui stesso definisce “concerti evento“, saranno presentate tutte le canzoni presenti nel nuovo album, insieme ovviamente ai suoi maggiori successi. I biglietti saranno disponibili a partire dal 7 dicembre.

Nelle edicole e nei negozi, a partire dal 22 dicembre, si potrà acquistare la collana “Mille e uno Zero“, contenente “quindici titoli senza precedenti, con autentiche rarità, live e album studio mai pubblicati in vinile“.