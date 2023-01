autori e produttori dei nuovi inediti del 2023

Amici 22, nuove canzoni inedite pubblicate dagli allievi della scuola: ecco gli autori e i produttori.

Nemmeno il tempo di riprendersi dallo “shock” dovuto all’eliminazione di Cricca, che ad Amici di Maria De Filippi si volta pagina. Dal 10 gennaio arrivano in streaming otto nuove canzoni dei ragazzi rimasti nella scuola, altri otto inediti che ci avvicinano al momento clou di questa edizione del talent di Canale 5, ovvero il Serale, ormai sempre più vicino. Scopriamo insieme gli autori e i produttori di queste nuove canzoni destinate a conquistare il pubblico e la vetta delle classifiche.

I nuovi inediti di Amici 22

Se tra gli autori spiccano gli otto ragazzi della scuola, tutti in grado di scrivere le loro canzoni, o almeno di partecipare alla stesura dei brani, a far aumentare la curiosità per questi otto nuovi pezzi sono i produttori con cui i ragazzi hanno potuto collaborare. Tra questi, infatti, ci sono nomi importantissimi, come Michelangelo, il producer vincitore di Sanremo con Blanco, o DRD, che ha lavorato ovviamente con Wax, come avevamo già scoperto durante l’ultima puntata.

Microfono

Autori e produttori dei nuovi inediti

Partiamo da Baciami e ballami, il nuovo singolo di Aaron. Scritto dallo stesso Edoardo Boari e Riccardo Brizi, vanta la produzione di quest’ultimo. Angelina Mango riparte da Voglia di vivere, scritto insieme a Giorgio Presenti e prodotto da Michelangelo. 26 modi è il nuovo singolo di Federica Andreani, scritto con Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Antonio Caputo e prodotto da Room 9. NDG riparte invece da Perdonami, scritto con Lorenzo Di Domenicantonio, con la produzione curata da Kyv e Ayden Lau.

Sui sedili della metro è il nuovo singolo di Niveo, scritto e prodotto con Fabio Zini. Piccolo G riparte da Acquario, brano scritto con Mattia Moscatelli e prodotto da Zef e Starchild. Il nuovo inedito di Tommy Dali è Finisce bene, scritto con Andrea Spigaroli e Andrea Pugliese e prodotto da Andrea Blanc e Renzo Stone. Infine, Wax riparte da Ballerine e guantoni, scritto con Dario Faini e Vanni Casagrande e prodotto, come sappiamo, da DRD.