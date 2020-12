Sanremo 2021, canzoni: gli autori e i produttori dei brani presentati in gara dai 26 Big del Festival della canzone italiana.

Il Festival di Sanremo 2021 è ufficialmente iniziato. L’annuncio dei 26 Big in gara durante la finale di Sanremo Giovani il 17 dicembre 2020 ha dato il via al 71esimo Festival della canzone italiana. Mai come quest’anno però nei prossimi due mesi scopriremo tutti i dettagli su uno show atteso ma carico di difficoltà, complice l’emergenza Coronavirus. Intanto, sono stati svelati i titoli delle canzoni e stanno venendo fuori anche i nomi degli autori e dei produttori. Scopriamo chi ha scritto i brani che ascolteremo in gara nel corso del Festival.

Sanremo 2021, le canzoni: autori e produttori

Le notizie stanno correndo sul web, e ancora non ci sono poche certezze. Alcuni nomi importanti anche tra gli autori e i produttori però sono già venuti a galla. Ad esempio, in Glicine presentata da Noemi dovrebbe esserci lo zampino di Mahmood, con Dardust alla produzione. Due nomi che proietterebbero la rossa romana tra i favoriti per la vittoria finale.

Noemi

Grande attesa per Madame, che dovrebbe essere l’unica autrice del suo brano. Alla produzione anche per lei dovrebbe esserci Dardust, in collaborazione con Estremo.

Per Orietta Berti l’autore di Quando ti sei innamorato dovrebbe essere Francesco Boccia, in gara tra le Nuove Proposte diversi anni fa con Turuturu, ma anche vincitore nel 2015 con il brano Grande amore cantato da Il Volo. Con lui, dovrebbe esserci anche Ciro Tommy Esposito.

Cantautore a tutto tondo dovrebbe essere Fulminacci con la sua Santa Marinella, prodotta da Tommaso Colliva. Stesso discorso per Colapesce e Dimartino, che vanteranno però la produzione di Federico Nardelli e Giordano Colombo. Anche Gio Evan firma la sua canzone (la produzione non è ancora nota), mentre Fasma, autore a sua volta, si affida a GG. Aiello è l’autore del suo brano, ma anche in questo caso non ci sono ancora notizie ufficiali sulla produzione.

Tra le band, Lo Stato Sociale firma il suo brano, insieme a Jacopo Ettore e A. Guidetti. La Rappresentante di Lista presenta un brano a cura degli stessi membrid el gruppo, Veronica Lucchesi e Dario Mangaracina. Stesso discorso per i Maneskin.

Maneskin

Ultimi, ma non ultimi, Francesca Michielin e Fedez. La loro Chiamami per nome è scritta da un super team, composto da loro due e da Davide Simonetta, Mahmood e Alessandro Raia, mentre alla produzione c’è d.whale (lo stesso Simonetta).