Autore tv su Amadeus: “Ecco perché non mi parla più, ci sono rimasto malissimo”

Amadeus, fra poco più di due settimane, tornerà con il suo quarto Festival di Sanremo e proprio in questi giorni Marco Salvati, un autore fra i più famosi della nostra tv, ha rilasciato una breve intervista a Casa Pipol.

Salvati ha all’attivo oltre vent’anni di televisione e svariati programmi, anche se molti lo associano solo ad Avanti un Altro dove presta, oltre che la penna come autore, anche la propria faccia. In passato ha lavorato anche con Amadeus e proprio parlando di lui ha raccontato un fatto spiacevole avvenuto a dicembre del 2021.

Potete dire tutto di Amadeus come conduttore, ma come direttore artistico ci sa fare. Cast sempre interessanti. — Marco Salvati (@marcosalvati) December 5, 2021

“L’anno scorso [in realtà era il 2021, ndr] ho scritto un post dove era semplicemente scritto ‘Dite quello che volete su Amadeus come conduttore, però rimane il direttore artistico più bravo di sempre’. [In realtà il tweet corretto è: “Potete dire tutto di Amadeus come conduttore, ma come direttore artistico ci sa fare”, ma poco cambia, ndr] Io ho lavorato pure con Bonolis e Pippo Baudo. A prescindere dalle critiche che gli si potevano fare come conduttore. Mi ha tolto il segui da tutti i social. Ci sono rimasto malissimo“. Marco Salvati ha poi sottolineato come “il profilo è gestito da due, quindi non so”, alludendo al fatto che potrebbe essere stata sua moglie Giovanna Civitillo a unfollowarlo.

“Amadeus non mi parla più”, lo sfogo dell’autore Marco Salvati

“Gli mandai anche un messaggio di chiarimento sotto consiglio di qualcuno, al quale lui non mi ha mai risposto. Mi sono ripromesso di non parlare più di Sanremo. Mi dispiace perché io lo stimo, gli voglio bene, ci ho lavorato ed è una persona gradevolissima. Capace, veramente capace. Sto attento a quello che dico perché non vorrei si arrabbiasse di più”.

Voglio anche la versione di Ama però.