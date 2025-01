Autore rimprovera Shaila: frasi contro Helena e microfono tolto

Il ritorno degli ex gieffini ha creato tensione tra i concorrenti del Grande Fratello, con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che si lamentano del rientro di Helena Prestas. I due esprimono disgusto verso la modella brasiliana, arrivando a riferirsi a lei in modo sprezzante. Oggi, la situazione è degenerata quando hanno manifestato il desiderio di utilizzare alcool per provocare una reazione di Helena, cosa che ha attirato l’attenzione degli autori del programma.

Durante una conversazione riservata nella camera da letto, Shaila ha cercato di coprire il microfono mentre commentava negativamente Helena: “Aspetta che c’è un po’ di alcol in più e quella sbratta davvero!” Lorenzo ha risposto con entusiasmo: “Già e io non vedo l’ora!” Dopo aver notar il comportamento scorretto, un autore del GF è intervenuto, richiamando Shaila a mettere il microfono e a recarsi in confessionale per ricevere una ramanzina.

Il tentativo di eludere le telecamere e i microfoni per sperare nel fallimento di un altro concorrente è considerato un atteggiamento inadeguato. Shaila e Lorenzo, desiderando che Helena si ubriachi, sembra adottino una linea di condotta che genera antipatie e conflitti, proprio ciò che alimenta la dinamica del programma. Un episodio simile è accaduto quando Lorenzo aveva espresso il desiderio che un altro concorrente, Javier, si infortunasse. Questi comportamenti evidenziano una rivalità intensa e una certa malizia tra i partecipanti, rendendo la situazione nella casa ancora più tesa e controversa.