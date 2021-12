Un autore del Grande Fratello Vip avrebbe bestemmiato durante la diretta h24. Ad accorgersene sono stati alcuni telespettatori che stavano seguendo il reality su MediasetPlay e che hanno poi riportato il video sui social. Il fatto sarebbe avvenuto questa mattina.

Nella clip in questione si vedono i vipponi dormire e si sente un telefono suonare. Lo squillo viene ovviamente dalla cabina regia, in quel momento collegata con i microfoni aperti in tutta casa.

“P*rco Dio! Pronto? Aspetta un attimo che li sto svegliando poi ti chiamo. Aspetta un attimo, li sto svegliando”.

La prima risposta è stata quella di Valeria Marini che, in dormiveglia, ha esclamato all’autore: “C’è il microfono aperto!“. Successivamente la telecamera si è spostata in veranda dove Francesca Cipriani lamentandosene ha detto: “Con una bestemmia ci hanno svegliato!“. “Con una bestemmia?” ha chiesto Giucas Casella cadendo dalle nuvole. “Con una bestemmia!” ha ribadito Francesca.

Autore bestemmia al Grande Fratello Vip, il caso simile precedente

Questa non è la prima volta che gli autori del Grande Fratello Vip parlano fra loro con i microfoni aperti. Due mesi fa un’autrice aveva detto “quella massa di imbecilli cerebrolesi” causando anche un intervento diretto della produzione Endemol Shine Italy, che ne prese le distanze.

“La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili”.

Succederà così anche per quest’altra cosa?