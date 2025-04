Autopsia su Gene Hackman: Esclusa la Morte da Virus dei Topi, Rivelate le Vere Cause

L’autopsia di Gene Hackman ha rivelato le cause del suo decesso avvenuto dopo giorni di digiuno, non per il virus dei topi. Hackman, malato di Alzheimer avanzato e con gravi problemi cardiaci e renali, è stato trovato nella sua casa a Santa Fe, dove viveva isolato con la moglie Betsy Arakawa, deceduta a causa di un’infezione polmonare da hantavirus. I risultati autoptici sono stati diffusi dalle autorità del New Mexico due mesi dopo il ritrovamento dei corpi.

Il decesso di Hackman è avvenuto nel febbraio del 2023; tuttavia, è emerso che il suo corpo presentava alti livelli di acetone nel sangue, segno di un digiuno prolungato. Durante la loro vita isolata, la coppia soffriva di condizioni di salute precarie. Una segnalazione indicava che la casa era in disordine, con farmaci sparsi, cibo marcio e tracce di sangue visibili.

Hackman, che aveva 95 anni e dipendeva dalla moglie, aveva subito negli anni recenti diversi interventi chirurgici, compresi un bypass e la sostituzione della valvola aortica. Si ritiene che il suo pacemaker abbia smesso di funzionare intorno al 18 febbraio. La moglie, più giovane di trenta anni, si era presa cura di lui senza alcun aiuto esterno per oltre tre decenni.

La scoperta dei corpi è stata effettuata da un manutentore, che ha segnalato le gravi condizioni in cui si trovavano. Nonostante i problemi di salute di Hackman, il suo decesso non è stato attribuito all’hantavirus, che ha causato la morte della moglie.