Autopsia disposta: tutte le strade da esplorare

A Parma, una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in via Ruggero da Parma, nel quartiere Pablo. Il ritrovamento è avvenuto la sera del 31 marzo, quando i vicini hanno lanciato l’allarme contattando i carabinieri. Le indagini sono affidate ai militari, coordinati dalla procura, che ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo per determinare le cause del decesso.

Al momento, non si esclude nessuna pista: si stanno ipotizzando sia un malore che un omicidio. All’arrivo delle forze dell’ordine, sono stati trovati due uomini all’interno dell’appartamento e sono stati interrogati dagli investigatori insieme ai vicini, per cercare di ricostruire gli eventi che hanno preceduto la morte della donna. Tuttavia, i dettagli riguardo alla vicenda rimangono ancora limitati.

La procura ha avviato attività di raccolta di prove e testimonianze per chiarire la situazione. Le indagini si concentrano sulle ultime ore di vita della vittima, per scoprire se ci siano stati segnali di malessere o interazioni sospette con le persone presenti sul posto.

La comunità locale è scossa dall’evento e attende ulteriori sviluppi su questo misterioso caso di morte, che ha destato preoccupazione e interesse. Gli investigatori continuano a lavorare per fare luce su quanto accaduto, analizzando ogni dettaglio per evitare di trascurare alcuna possibilità.