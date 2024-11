Autonomia, la Camera boccia la mozione delle opposizioni: parte la protesta, esposti Tricolori

Dopo la bocciatura della mozione unitaria sull’Autonomia differenziata, si è aperta la protesta delle opposizioni in Aula alla Camera. Il voto ha visto 155 contrari, 124 favorevoli e due astenuti. Il governo ha espresso un parere contrario al documento presentato. In risposta a questa decisione, i deputati del centrosinistra hanno manifestato il loro dissenso, esponendo le bandiere italiane e intonando l’Inno di Mameli dai loro banchi. Durante la seduta, il presidente di turno Giorgio Mulè, appartenente al gruppo di Forza Italia, ha richiamato all’ordine i presenti, sottolineando l’importanza di mantenere il rispetto per la bandiera. La situazione ha evidenziato le tensioni politiche nel Parlamento, in particolare riguardo a questioni di autonomia regionale, che continuano a generare forti polemiche tra maggioranza e opposizione.