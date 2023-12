Automobilista trova un animale in mezzo alla strada: è un cucciolo raro

Non si sa mai cosa si può trovare viaggiando per kilometri e questo automobilista si è imbattuto in un cucciolo molto raro.

Animali abbandonati o in palese difficoltà è facile avvistarli quando si viaggia molto. Fortunatamente molte persone non ignorano una richiesta di aiuto e si fermano a soccorrere l’animale in pericolo. Proprio guidando lungo la Stuart Highway vicino a Mataranka, in Australia, un uomo ha notato una curiosa creatura sul ciglio della strada.

Si ferma ad aiutare un cucciolo in difficoltà: scopre un esemplare raro

Vedendo l’animale in difficoltà e in pericolo, visto che si trovava sul ciglio di una strada trafficata, l’autista si è fermato a prestargli soccorso. Consapevole di aver bisogno di qualcuno di specializzato per aiutare la strana creatura, l’ha portata da un’associazione di protezione della fauna selvatica, collocata a nove ore di distanza.

Il buon samaritano non se ne è preso cura ed è partito verso l’associazione per aiutare il cucciolo sconosciuto. Quando ha raggiunto il rifugio, insieme a Kristie Argall, un’esperta di fauna selvatica che lavora presso il rifugio per animali, hanno cercato di capire che animale fosse. Alla fine si è scoperto che la piccola creatura era un wallaby.

Secondo l’Australian Geographic, il wallaby, noto anche come wallaroo, è un marsupiale diffuso soprattutto in Australia. È caratterizzato da un corpo robusto, zampe muscolose e da lunghe orecchie. Sono esemplari erbivori perciò la loro dieta consiste principalmente in vegetazione.

A differenza degli altri canguri, i wallaroo hanno una notevole capacità di conservare l’acqua attraverso il cibo che consumano, il che li aiuta a sopravvivere in ambienti aridi. Sono noti per saltare lunghe distanze, fino a 3 metri in una sola volta, e hanno un’incredibile agilità su terreni rocciosi e accidentati.

Il piccolo animale, una rarità, è stato chiamato Stuart Little. Il presidente del rifugio dove è stato portato ha rivelato che non ne vedeva uno da 10 anni. A Mataranka, dove è stato trovato Stuart, c’è solo una piccolissima popolazione di wallaby, ma è raro avvistarne anche solo un esemplare da lontano.

Stuart Little è stato molto fortunato a trovare il suo buon samaritano, che lo ha portato nel rifugio dove si trova ora. Kristie ha raccontato a The Dodo che il cucciolo è dolce e gentile, ma ha anche un lato impertinente. Al momento della pappa, per esempio, muove la lingua in aria per giocherellare.

Non appena sarà pronto, Stuart sarà inserito in un programma al Territory Wildlife Park, dove gli specialisti si assicureranno che tutti i suoi bisogni siano soddisfatti, permettendogli di svilupparsi correttamente e di tornare, poi, in natura.