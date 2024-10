Automobilismo, presentata la seconda Roma Eco Race

Il 12 ottobre 2023 partirà la seconda edizione della Roma Eco Race, una competizione motoristica di regolarità che coinvolge veicoli alimentati con carburanti e propulsioni alternative. L’evento è organizzato dall’Automobile Club Roma e da Punto Gas, mirato a sensibilizzare il pubblico sulla sostenibilità ambientale e la sicurezza stradale. La presentazione si è tenuta in Campidoglio il 7 ottobre, con la partecipazione di figure significative come Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma, e altri assessori locali.

Il Presidente Fusco ha evidenziato l’importanza della Roma Eco Race nei termini sportivi e per la sensibilizzazione dei cittadini verso la sostenibilità. La novità di quest’edizione è la “prova consumi”, che stimolerà i partecipanti a mantenere uno stile di guida energeticamente efficiente. Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, ha sottolineato come l’evento non sia solo un’importante manifestazione sportiva, ma anche un’opportunità di discussione su sicurezza stradale e sostenibilità. Federico Rocca, Consigliere di Roma Capitale, ha aggiunto che quest’edizione è più coinvolgente grazie alla partecipazione di altre località del Lazio.

Laura Latini, Assessore allo Sport del Comune di Fiuggi, ha espresso il supporto del comune per l’evento, sottolineando il suo valore per l’integrazione tra sport, turismo e tutela ambientale. Elena Palazzo, Assessore Sport, Ambiente e Turismo della Regione Lazio, ha ribadito l’importanza della competizione per promuovere pratiche sostenibili nel settore automobilistico.

Il programma prevede ritrovi per le verifiche il 11 ottobre, con partenza il giorno seguente da Piazza Bocca della Verità. Il percorso toccherà diverse località, culminando a Fiuggi e includendo prove di abilità e consumi. Il presidente di Assogasliquidi-Federchimica, Matteo Cimenti, ha sottolineato l’importanza della mobilità sostenibile, in particolare per la conversione a GPL dei veicoli.

La Roma Eco Race attribuirà punti validi per il Trofeo Green Endurance e la Green Challenge Cup, riservata ai veicoli a basse emissioni, e si svolgerà nel rispetto delle normative europee. La manifestazione è patrocinata da diversi enti e supportata da sponsor e partner che promuovono una visione di mobilità più sostenibile. Questa edizione si preannuncia ricca di eventi e dibattiti sulla mobilità sostenibile, integrando sport e ambiente in un contesto di crescente importanza sociale.