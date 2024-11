Automobilismo, debutta la 1000 Miglia Experience China, partenza da Guangzhou

La 1000 Miglia si prepara a debuttare in Cina con la prima edizione della 1000 Miglia Experience China, organizzata dalla Freccia Rossa in collaborazione con la Federation Classic Car China. L’evento avrà luogo nella provincia di Guangdong, nel sud della Cina. Si è già svolta un’esposizione statica a Tianhui Plaza a Guangzhou, dove sono state presentate 65 vetture, suddivise in sei categorie, dalle affascinanti auto della Classe 1000 Miglia Era (1927-1957) ai veicoli della Post 1000 Miglia Era (dopo il 1958). Le verifiche tecniche e sportive sono state completate in vista della gara che inizierà domani, coprendo un percorso di 1200 chilometri in 4 tappe, con traguardi a Yangjiang, Zhuhai e Shenzhen, prima del ritorno a Guangzhou per la conclusione nel tardo pomeriggio di domenica.

Fulvio D’Alvia, amministratore delegato di 1000 Miglia, ha sottolineato l’importanza dell’evento, ricordando le radici storiche dei rapporti tra Italia e Cina, come evidenziato dal Presidente Mattarella durante la sua recente visita in Cina. D’Alvia ha affermato che il debutto rappresenta un’opportunità non solo per entrare in un nuovo mercato, ma anche per promuovere la cultura automobilistica italiana, portando in Cina il valore e lo spirito della 1000 Miglia. La manifestazione offrirà al pubblico cinese la possibilità di vivere l’emozione di un evento sportivo di fama mondiale, oltre a consentire agli equipaggi di esplorare la cultura locale attraverso interazioni con la comunità.

L’evento propone un’immersione nella cultura cinese per i numerosi equipaggi internazionali, provenienti anche da Europa, Hong Kong e Macao, che parteciperanno a questa storica corsa. Il vincitore della manifestazione non solo entrerà nella storia come primo trionfatore dell’evento cinese, ma sarà anche garantito l’accesso alla 1000 Miglia 2025. Con questa iniziativa, la 1000 Miglia si propone di consolidare ulteriormente il proprio prestigio a livello globale, ampliando la sua presenza e il suo impatto in un territorio nuovo e affascinante.