Automobilismo, Coppa delle Alpi: tutto pronto per l’edizione 2025

La quinta edizione della Coppa delle Alpi segna un ritorno alle origini, dopo che nel 2024 l’evento era stato affiancato dal progetto del Grande Viaggio Alpino. Quest’anno, la gara torna alla sua tradizionale collocazione invernale, inaugurando il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport. Alle 9 di giovedì 13 marzo, 42 equipaggi provenienti da 10 nazioni partiranno da Corso Zanardelli, nel cuore di Brescia, per affrontare un percorso di quasi 900 chilometri suddiviso in 3 tappe. Gli equipaggi si misureranno in 82 Prove Cronometrate e 6 Prove di Media, alcune delle quali presentano sfide significative a causa delle pendenze e dei tornanti dei passi alpini.

La Coppa delle Alpi richiama alla mente la storica gara di velocità del 1921, quando un gruppo di piloti audaci percorse “2300 chilometri asprissimi”, come descritto in un manifesto dell’epoca, con l’intento di incarnare lo spirito audace e libero tipico della Freccia Rossa. Questa edizione si preannuncia quindi come un evento di grande richiamo, combinando tradizione e competizione in un contesto di bellezze alpine. I partecipanti non solo metteranno alla prova le loro abilità di guida, ma avranno anche l’opportunità di scoprire il paesaggio mozzafiato delle Alpi. La competizione si svolgerà in un’atmosfera di festa e passione per le auto storiche, contribuendo a promuovere la cultura automobilistica e a sostenere le comunità locali attraverso il turismo e il coinvolgimento degli appassionati.