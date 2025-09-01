26.7 C
Roma
lunedì – 1 Settembre 2025
Tecnologia

Automazione Salesforce in Italia: Future sfide dell’AI nel lavoro

Da StraNotizie
NEWS

L’automazione, specialmente quella stimolata dall’intelligenza artificiale (AI), sta trasformando il settore del customer service a livello globale. Salesforce, uno dei leader nel settore tecnologico, ha recentemente ridotto il personale del supporto clienti da 9.000 a 5.000 addetti, grazie all’implementazione di agenti AI. Attualmente, circa il 50% delle interazioni con i clienti è gestito da sistemi intelligenti.

Il taglio di 4.000 posti non rappresenta solo una diminuzione numerica, ma segna una rivoluzione nel modello di servizio. Secondo l’azienda, questa decisione è stata guidata da pressioni per ridurre i costi, la necessità di rispondere rapidamente e in modo scalabile alle richieste dei clienti, e la competizione nel settore tecnologico. L’adozione degli agenti AI permette a Salesforce di gestire milioni di contatti in tempi rapidi.

Dal 2025, metà delle conversazioni tra clienti e supporto è gestita da AI, capace di fornire risposte immediate, eseguire procedure di assistenza basilari e smistare le richieste complesse agli operatori umani. Gli addetti rimasti si concentrano sulla supervisione delle interazioni automatizzate e sulla gestione dei casi più critici, necessitando di nuove competenze tecniche e relazionali.

Salesforce ha anche introdotto “Omni-Channel Supervisor”, un sistema che garantisce un’integrazione fluida tra AI e operatori umani. Nonostante la perdita del contatto umano, l’uso degli agenti AI ha migliorato tempi di risposta e accessibilità al supporto.

Tuttavia, restano preoccupazioni per l’impatto sociale dei tagli, con la necessità di politiche di riqualificazione e formazione. Questo modello di automazione, pur creando opportunità, rappresenta anche una sfida per il futuro del lavoro nel settore tecnologico.

Scopri le ultime novità e le offerte lampo su Amazon. Approfittane subito! ⚡

Articolo precedente
Sanremo e il trionfo di Peppino di Capri nel ’73
Articolo successivo
Cinema italiano in crescita: sette film ai festival autunnali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.