Automazione Salesforce in Italia: Future sfide dell’AI nel lavoro

L’automazione, specialmente quella stimolata dall’intelligenza artificiale (AI), sta trasformando il settore del customer service a livello globale. Salesforce, uno dei leader nel settore tecnologico, ha recentemente ridotto il personale del supporto clienti da 9.000 a 5.000 addetti, grazie all’implementazione di agenti AI. Attualmente, circa il 50% delle interazioni con i clienti è gestito da sistemi intelligenti.

Il taglio di 4.000 posti non rappresenta solo una diminuzione numerica, ma segna una rivoluzione nel modello di servizio. Secondo l’azienda, questa decisione è stata guidata da pressioni per ridurre i costi, la necessità di rispondere rapidamente e in modo scalabile alle richieste dei clienti, e la competizione nel settore tecnologico. L’adozione degli agenti AI permette a Salesforce di gestire milioni di contatti in tempi rapidi.

Dal 2025, metà delle conversazioni tra clienti e supporto è gestita da AI, capace di fornire risposte immediate, eseguire procedure di assistenza basilari e smistare le richieste complesse agli operatori umani. Gli addetti rimasti si concentrano sulla supervisione delle interazioni automatizzate e sulla gestione dei casi più critici, necessitando di nuove competenze tecniche e relazionali.

Salesforce ha anche introdotto “Omni-Channel Supervisor”, un sistema che garantisce un’integrazione fluida tra AI e operatori umani. Nonostante la perdita del contatto umano, l’uso degli agenti AI ha migliorato tempi di risposta e accessibilità al supporto.

Tuttavia, restano preoccupazioni per l’impatto sociale dei tagli, con la necessità di politiche di riqualificazione e formazione. Questo modello di automazione, pur creando opportunità, rappresenta anche una sfida per il futuro del lavoro nel settore tecnologico.