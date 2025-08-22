Automazione e AI nel giornalismo: il modello di Shanghai

Shanghai Media Group (SMG) ha rivoluzionato la produzione giornalistica attraverso l’automazione, impiegando intelligenza artificiale in ogni fase del processo, dalla creazione alla messa in onda. La strategia “SMG in AI” integra la tecnologia in ambiti chiave come le redazioni e la diffusione delle notizie, generando articoli attraverso un sistema automatizzato.

Nel modello operativo di SMG, l’AI si occupa della stesura iniziale delle notizie, della creazione di avatar che conducono i tg con labiale sincronizzato e persino di traduzioni in lingua dei segni. Questo approccio consente di distribuire contenuti istantaneamente su oltre duecento piattaforme social, senza la necessità di corrispondenti all’estero. Tuttavia, questo suscita interrogativi etici e sociali.

La tecnologia di SMG si basa su modelli specifici, capaci di eseguire compiti complessi come il riconoscimento vocale, la traduzione, e l’archiviazione intelligente. Un’area di sperimentazione particolare è rappresentata dal settore sportivo, con l’utilizzo di dati in tempo reale e grafica aumentata, come dimostrato durante le Olimpiadi di Parigi, dove l’AI ha migliorato la copertura degli eventi.

L’uso di avatar virtuali tra conduttori TV è diventato un elemento distintivo dell’offerta di SMG, con personaggi digitali che partecipano a vari format. Inoltre, le controllate tecnologiche del gruppo sviluppano strumenti innovativi, come sistemi di “scrittura magica” e motori di creatività generativa, utilizzabili in diversi settori.

Nonostante il forte apporto dell’automazione, SMG mantiene una supervisione umana rigorosa, garantendo che le tecnologie siano orchestrate in modo etico e sostenibile. La regione di Shanghai, identificata come “capitale dell’AI” della Cina, funge da esempio di innovazione nel contesto dei media, anche se non rappresenta la norma a livello nazionale.