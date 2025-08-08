“Automation Engineer a Milano: Sfrutta Nuove Opportunità!”

Opportunità di Lavoro: Automation Engineer – Milano
Chi Siamo
ADENTIS Italia è un’importante realtà nel settore della consulenza IT e ingegneristica, parte del Gruppo MoOngy. Con una solida presenza in 12 paesi europei e un team di oltre 8.500 professionisti, abbiamo recentemente inaugurato la nostra prima sede italiana a Milano. Siamo alla ricerca di un Automation Engineer motivato per unirsi al nostro innovativo team.
Responsabilità del Ruolo
L’Automation Engineer avrà il compito di progettare, implementare e ottimizzare soluzioni automatizzate, migliorando l’efficienza operativa dei processi. Sarà coinvolto in progetti stimolanti e ad alta tecnologia, contribuendo all’evoluzione delle capacità di automazione aziendale.
Requisiti Principali
- Laurea in Ingegneria Informatica o affini.
- Esperienza pregressa in automazione industriale o di processo.
- Conoscenza di linguaggi di programmazione come Python, Java o C#.
- Familiarità con strumenti di automazione come Jenkins, Ansible o simili.
- Proattività e capacità di problem solving.
Vantaggi del Ruolo
- Opportunità di crescita professionale in un ambiente internazionale.
- Partecipazione a progetti innovativi e tecnologicamente avanzati.
- Formazione continua e accesso a corsi di specializzazione.
- Un pacchetto retributivo competitivo e benefit aziendali.
Unisciti a noi e contribuisci a plasmare il futuro dell’automazione in un contesto stimolante e dinamico!