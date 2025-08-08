“Automation Engineer a Milano: Sfrutta Nuove Opportunità!”

Opportunità di Lavoro: Automation Engineer – Milano

Chi Siamo

ADENTIS Italia è un’importante realtà nel settore della consulenza IT e ingegneristica, parte del Gruppo MoOngy. Con una solida presenza in 12 paesi europei e un team di oltre 8.500 professionisti, abbiamo recentemente inaugurato la nostra prima sede italiana a Milano. Siamo alla ricerca di un Automation Engineer motivato per unirsi al nostro innovativo team.

Responsabilità del Ruolo

L’Automation Engineer avrà il compito di progettare, implementare e ottimizzare soluzioni automatizzate, migliorando l’efficienza operativa dei processi. Sarà coinvolto in progetti stimolanti e ad alta tecnologia, contribuendo all’evoluzione delle capacità di automazione aziendale.

Requisiti Principali

Laurea in Ingegneria Informatica o affini.

Esperienza pregressa in automazione industriale o di processo.

Conoscenza di linguaggi di programmazione come Python, Java o C#.

Familiarità con strumenti di automazione come Jenkins, Ansible o simili.

Proattività e capacità di problem solving.

Vantaggi del Ruolo

Opportunità di crescita professionale in un ambiente internazionale.

Partecipazione a progetti innovativi e tecnologicamente avanzati.

Formazione continua e accesso a corsi di specializzazione.

Un pacchetto retributivo competitivo e benefit aziendali.

Unisciti a noi e contribuisci a plasmare il futuro dell’automazione in un contesto stimolante e dinamico!