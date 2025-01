Auto, vendite in caduta: il 2004 è l’anno più difficile in Italia

Nel 2024, le immatricolazioni di auto nuove in Italia hanno raggiunto 1.558.704 unità, evidenziando una diminuzione dello 0,5% rispetto al 2023. I dati del ministero dei trasporti mostrano che il calo è stato particolarmente accentuato a fine anno, con dicembre che ha registrato un decremento annuo di quasi il 5%. La casa automobilistica italo-francese Stellantis, che include il marchio Fiat, ha subito un forte impatto: nel 2023, ha immatricolato 452.615 veicoli, subendo una flessione del 10% e raggiungendo una quota di mercato del 29%, in calo del 3% rispetto all’anno precedente. Le vendite a dicembre sono addirittura scese del 18%.

Questa situazione negativa non è limitata all’Italia, ma si riflette in tutta Europa. Secondo l’associazione europea dei fornitori automobilistici, nel 2023 si sono registrate perdite di 30.000 posti di lavoro nel settore, un numero più che doppio rispetto all’anno precedente. In risposta a questa crisi, l’Unione Europea, sotto impulso italiano, sta valutando modifiche alle regole della transizione automobilistica, cercando di sospendere le multe per i produttori che non raggiungono gli obiettivi di produzione di veicoli elettrici, che entreranno in vigore quest’anno.

Nel contesto europeo, la Norvegia ha fatto un passo ulteriore, poiché già oltre il 90% delle vendite di auto nel paese era di modelli elettrici. A partire da quest’anno, la Norvegia ha introdotto un divieto sulla vendita di auto a benzina e diesel, promuovendo ulteriormente la transizione verso veicoli più sostenibili. La situazione attuale del mercato automobilistico evidenzia sfide significative per i produttori e una necessità urgente di adattamento alle nuove normative e alle tendenze del mercato, come la crescente domanda di veicoli elettrici. Con la crisi in corso e il cambiamento delle normative, il futuro del settore automobilistico in Italia e in Europa rimane incerto, ma richiede strategie innovative e un impegno collettivo per affrontare le difficoltà attuali.