Auto usate: cresce il mercato e calano i prezzi

– Il mercato delle auto usate in Italia ha registrato una crescita del 8,9% nel primo semestre del 2024, confermando il continuo interesse degli italiani per i veicoli di seconda mano. I prezzi delle auto usate sono scesi del 4,3%, con un prezzo medio di vendita di circa 21.900 euro, in calo rispetto all’anno precedente.

È quanto emerge dal Centro Studi AutoScout24, secondo cui il segmento delle berline e dei SUV rimane il favorito degli acquirenti, con una preferenza crescente per questi modelli rispetto ai crossover e alle city car. La vettura ideale per gli italiani è a benzina o diesel, ha al massimo 8 anni, meno di 71.000 chilometri e un costo di circa 16.000 euro. Le auto più ricercate sono la Volkswagen Golf, la Mercedes-Benz Classe A e la Fiat Panda. Tra le ibride, l’Audi A6 ha visto un aumento della domanda, mentre tra le elettriche la Tesla Model 3 è la preferita.

La richiesta di auto elettriche, pur aumentando, rimane limitata al 2,2% delle preferenze, a causa dei costi elevati e delle infrastrutture ancora carenti. Le auto usate, in media di circa 7,8 anni, sono preferite per il rinnovo del parco auto circolante, attualmente composto in gran parte da veicoli con più di 13 anni.

Sergio Lanfranchi, del Centro Studi AutoScout24, sottolinea: “Il mercato delle auto usate ha dimostrato una straordinaria vitalità nel primo semestre del 2024. La crescita dei passaggi di proprietà netti non solo evidenzia la forza di questo settore, ma sottolinea anche l’importanza crescente del mercato dell’usato per il rinnovo del parco auto circolante. Le preferenze continuano a orientarsi verso auto termiche, con una predilezione per berline, SUV dotati di dispositivi di sicurezza avanzati. È un chiaro segnale di fiducia da parte dei consumatori e di una ripresa solida del mercato automotive nazionale e regionale. Inoltre, il calo dei prezzi delle auto usate nel mercato italiano, associato a una domanda crescente, conferma l’attrattiva del settore per gli acquirenti in cerca di qualità e convenienza”.

Nel confronto regionale, Lombardia, Lazio e Campania sono le aree con il maggior numero di passaggi di proprietà, mentre Piemonte, Valle d’Aosta e Molise hanno visto le crescite più significative. Il Trentino Alto-Adige è l’unica regione in calo.

Foto: @pixel7propix on Unsplash