Auto travolge otto persone a Lido di Camaiore: tragedia sul lungomare in Versilia

Otto persone sono state coinvolte in un tragico incidente a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, il 18 settembre. Due ragazze, di nazionalità tedesca, rispettivamente di 18 e 19 anni, hanno perso la vita, mentre altre sei persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto lungo via Italica, vicino al lungomare, intorno alle 18. Le cause sono ancora in fase di accertamento; tuttavia, si è appreso che uno dei feriti è in gravi condizioni e trasportato d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa.

Le altre persone coinvolte nel sinistro sono state suddivise tra diversi ospedali: due sono state portate all’ospedale Apuane di Massa-Carrara, e tre all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto coinvolta, una Mercedes, era guidata da una donna di 44 anni di origine brasiliana, trasportata in Pronto soccorso per esami tossicologici. La sua passeggera non ha riportato conseguenze.

La dinamica dell’incidente, come riportato dalla Questura di Lucca, ha rivelato che l’auto avrebbe ignorato due semafori rossi, prima di investire le due vittime e successivamente un gruppo di turisti, terminando la propria corsa schiantandosi contro altre due vetture. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha commentato l’accaduto esprimendo il suo sgomento e sottolineando la disponibilità della polizia municipale per collaborare con le forze dell’ordine nella gestione delle indagini. Ha descritto l’incidente come un episodio senza precedenti per la comunità, e ha indicato che l’auto viaggiava a velocità sostenuta, causando danni anche a una decina di auto parcheggiate lungo il percorso.

La notizia ha avuto un forte impatto sulla comunità locale, preoccupata per la sicurezza stradale e la gestione del traffico. Le indagini sono in corso per chiarire tutti i dettagli dell’incidente e accertare eventuali responsabilità legali da parte della conducente coinvolta. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla necessità di migliorare la sicurezza nella zona, frequentata da turisti e residenti.