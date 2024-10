Auto, Tavares: Stellantis pronta per l’elettrico. Nessuna intenzione di abbandonare l’Italia.

Durante un’audizione alla Camera dei deputati, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha dichiarato che l’azienda è pronta a elettrificare la sua produzione. Tavares ha evidenziato che, a differenza di alcuni concorrenti che non saranno pronti entro il 2035, Stellantis ha già la tecnologia e le strutture necessarie per affrontare questa transizione. Ha sottolineato l’importanza della stabilità normativa nel settore automobilistico, dove i tempi per implementare i piani sono molto lunghi. La pianificazione anticipata è fondamentale per l’esecuzione delle strategie aziendali.

Il leader di Stellantis ha riconosciuto che l’industria automobilistica si trova di fronte a numerose sfide, ma ha affermato che la fusione tra FCA e PSA ha dato al gruppo la dimensione necessaria per competere efficacemente. Tavares ha espresso la volontà di servire la società, offrendo ai cittadini una mobilità che sia sostenibile, sicura e accessibile, per garantire loro la libertà di movimento in condizioni ottimali.

In merito alla presenza dell’azienda in Italia, Tavares ha rassicurato che Stellantis non ha intenzione di abbandonare il Paese. Ha affermato con fermezza che l’azienda è impegnata a mantenere e rafforzare la sua leadership in Italia. Ha sottolineato che non ci sono piani per vendere gli impianti industriali, giacché l’azienda ha bisogno di questi per continuare a operare con successo. Tavares ha concluso che Stellantis combatterà strenuamente per preservare la sua posizione nel mercato italiano, dichiarando: “noi ci siamo” e “abbiamo la capacità necessaria per sostenere 1 milione di clienti”.

Il messaggio complessivo di Tavares è che Stellantis è ben posizionata per affrontare le sfide future, con un impegno chiaro verso l’innovazione e l’elettrificazione, mantenendo al contempo un forte legame con l’Italia e la sua base operativa. L’azienda mira a garantire un futuro sostenibile e vantaggioso per tutti i suoi clienti, contribuendo allo sviluppo di una mobilità più ecologica e accessibile.