Auto su pedoni a Lanciano, chi era al volante e cosa ha urlato

“Urlava ‘mi si sono rotti i freni'”. Il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, racconta all’Adnkronos l’incidente avvenuto oggi, 25 aprile. “Eravamo in piazza, a metà delle celebrazioni. Doveva entrare il gonfalone e stavamo per cantare l’inno di Mameli quando mi hanno informato della morte dell’uomo investito. Dovevo fare il mio discorso, ma non me la sono sentita e ho ritenuto di dover interrompere tutto”, ha spiegato il primo cittadino.

“A detta dei presenti con cui ho parlato poco fa, l’anziano ha perso il controllo della macchina. Era diabetico e hanno ipotizzato che avesse avuto un calo ipoglicemico. Tuttavia, appena sceso dalla macchina, gli hanno misurato la glicemia e stava bene. Ma lui urlava ‘mi si sono rotti i freni'”.