Auto investe pedone sulla Salaria e si schianta contro un autobus: morto 35enne

Grave incidente mortale a Roma ieri sera intorno alle 22, in via Salaria. Un uomo di 34 anni, originario delle Seychelles, è stato investito da una Opel Grandland mentre attraversava la strada. L’auto procedeva in direzione fuori città e, dopo l’impatto con la vittima, ha urtato anche un autobus di linea. Purtroppo, l’uomo è deceduto sul colpo, mentre il conducente dell’Opel, un 21enne italiano, ha riportato ferite ed è stato portato all’Ospedale Sant’Andrea per accertamenti.

La Polizia Locale, in particolare gli agenti del II Gruppo Parioli, hanno sequestrato entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente e stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Per garantire la sicurezza dell’area e facilitare le operazioni di rilievo, sono state predisposte pattuglie supplementari e le necessarie chiusure stradali.