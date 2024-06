Auto, Fitch: produttori cinesi aumenteranno investimenti esteri con barriere commerciali

– Le crescenti tensioni commerciali nel settore dei veicoli elettrici EV suggeriscono il rischio di ulteriori barriere per le case automobilistiche cinesi, e Fitch Ratings si aspetta che si adattino aumentando gli investimenti in mercati alternativi e diversificando la produzione per garantire crescita e redditività in un panorama globale in evoluzione. Secondo l’agenzia di rating, il capex e gli investimenti azionari nelle partnership aumenteranno e peseranno sui flussi di cassa.

I crescenti ostacoli che si presentano alle esportazioni di veicoli elettrici potrebbero anche intensificare la concorrenza e accelerare lo spostamento verso i veicoli elettrici nel mercato interno cinese. Ciò a sua volta aggraverebbe i rischi di ulteriori perdite di quote di mercato dei veicoli con motore a combustione interna ICEV e danneggerebbe la redditività di alcune delle case automobilistiche cinesi e dei loro partner JV globali.

Fitch ritiene probabile che le case automobilistiche diversifichino gli impianti di produzione a livello globale, una tendenza degli ultimi anni. Oltre a costruire impianti di produzione nell’UE e nei paesi vicini, le case automobilistiche potrebbero aumentare gli investimenti in mercati con barriere commerciali inferiori e formare joint venture con partner locali per superare l’incertezza normativa.