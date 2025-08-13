Auto elettriche in Italia: obiettivi irraggiungibili entro 2030

La Fondazione Eni Enrico Mattei sottolinea che gli obiettivi del Piano Energetico Nazionale per il 2030 rimangono irraggiungibili, nonostante gli incentivi previsti per il 2025. Sebbene si registri un incremento nel mercato delle auto elettriche in Italia, questo non è sufficiente. Nei primi sette mesi del 2025 sono state immatricolate 50.539 vetture, con un aumento del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo una quota di mercato del 5,2%.

Tuttavia, secondo la Fondazione, questa crescita non basta a soddisfare i target stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec) e dall’Unione Europea che prevedono 4,3 milioni di auto elettriche in circolazione entro il 2030. Le previsioni attuali stimano meno di 370.000 auto elettriche, anche se si ipotizzano 90.000 immatricolazioni nel 2025, un traguardo molto lontano dalle aspettative europee.

Il governo ha annunciato 597 milioni di euro per nuovi incentivi, con l’obiettivo di vendere 39.000 veicoli elettrici entro giugno 2026. Tuttavia, questo numero rappresenta una goccia nel mare rispetto alle necessità del Pniec.

Le ragioni di questo ritardo sono molteplici. L’Italia, secondo mercato europeo per auto circolanti, si confronta con difficoltà come l’alto costo d’acquisto, le infrastrutture di ricarica insufficienti, la percezione di scarsa autonomia e la mancanza di informazioni sui vantaggi economici a lungo termine.

Un recente studio della Feem ha concluso che, oltre agli incentivi, è necessario un approccio integrato che coinvolga anche la produzione di energia rinnovabile e il miglioramento delle infrastrutture. Si prevede che nei prossimi anni aumenterà il numero di auto elettriche, ma è probabile che l’Unione Europea modifichi le scadenze o la rigidità degli obiettivi in risposta alle realità del mercato.