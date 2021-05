Tech Talk, la diretta quotidiana di Riccardo Luna in compagnia dei protagonisti dell’innovazione, si tinge di rosso. Il protagonista della puntata di oggi, on line alle 12.30 su Italian Tech e sui siti di altre testate del Gruppo Gedi, tra cui Repubblica e La Stampa, è il giovane e talentuoso pilota della Scuderia Ferrari: Charles Leclerc. Nato a Monte Carlo, dove è stata registrata l’intervista con Riccardo Luna, Leclerc ha 23 anni ed è al volante della Ferrari dal 2019, dopo la sua prima stagione in Formula 1 con la Sauber.

“È una puntata speciale di Tech Talk – spiega Riccardo Luna – in cui si parlerà di futuro con uno dei campioni del nostro tempo, che ha tra le mani tutti i giorni uno dei gioielli della tecnologia italiana”.