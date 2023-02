Auto elettrica, Mimit: pronto il decreto sulla ricarica domestica

– Dopo l’appello dell’imprenditore padovano Alberto Stecca, Ceo di Silla industries, che ha chiesto chiarimenti in merito ai ritardi del processo delle norme attuative per le colonnine di ricarica domestiche, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che “tutti gli atti necessari sono già stati predisposti dagli uffici e che saranno emanati non appena ci sarà la conversione del decreto legge 198/2022 Milleproroghe”.

Il provvedimento, infatti, ha modificato alcune norme, estendendo alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l’acquisto di colonnine di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici. Ecco perché, ha precisato il Ministero, “per poter finalizzare e poi emanare il decreto direttoriale che prevede le disposizioni procedurali per l’erogazione dei benefici, occorre attendere l’approvazione del decreto Millepropoghe”.