Auto dirottata al Salone dell’Auto di Torino: 12 feriti in piazza San Carlo

Un momento di grande paura si è verificato durante il Salone dell’Auto di Torino, quando una Lancia Delta, impegnata in un’esibizione di auto da rally, ha perso il controllo e ha travolto un gruppo di spettatori in Piazza San Carlo. L’incidente ha coinvolto circa 12 persone, sette delle quali hanno riportato contusioni, mentre cinque sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre l’auto stava prendendo parte a una sfilata di vetture da corsa e sportive nel centro di Torino. Il conducente ha presumibilmente commesso un errore di manovra, portando il veicolo fuori controllo e investendo gli spettatori presenti, molti dei quali si trovavano dietro le transenne. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato un’indagine per comprendere la dinamica dell’accaduto e per verificare se tutte le misure di sicurezza fossero state rispettate.

Le condizioni dei feriti sono state rapidamente valutate. Tra le cinque persone portate all’Ospedale Mauriziano, due hanno subito lesioni più gravi: una donna di 29 anni ha riportato una frattura alla gamba ed è stata classificata con codice giallo, mentre un uomo è stato colpito al basso ventre. Anche tre bambini, di età compresa tra i 7 e gli 8 anni, sono stati coinvolti e trasportati all’ospedale Maria Vittoria per ricevere cure.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha espresso la sua solidarietà a tutte le persone coinvolte, augurando una pronta guarigione ai feriti. Ha anche elogiato il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso sanitario presenti sul posto. Le forze dell’ordine continueranno ad indagare sull’incidente per determinare le responsabilità del conducente e le eventuali cause tecniche che hanno portato alla perdita di controllo della vettura.

L’episodio ha suscitato preoccupazione e riflessione sulla sicurezza degli eventi pubblici legati al mondo delle auto sportive, evidenziando la necessità di garantire sempre la massima sicurezza per il pubblico presente. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto.