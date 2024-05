auto con due fratelli ex campioni si schianta e uno di loro perde la vita. Un paese intero prega per l’altro

Un dramma improvviso e impronosticabile ha sconvolto nella giornata di oggi il mondo del calcio nigeriano. Ibrahim Babangida, ex calciatore con un passato nel massimo campionato olandese, ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto proprio in Nigeria. In auto con lui c’erano il fratello Tijani, anche lui ex stella del pallone, sua moglie e un collaboratore. Le autorità indagano per chiarire dinamica e causa del sinistro.

La Nigeria e il mondo dello sport africano sono sotto shock per una notizia che si è diffusa nelle ultime opre e riguarda il decesso di un ex campione di calcio e le gravi condizioni del fratello della vittima, anche lui con un passato glorioso nel mondo del pallone.

In un drammatico incidente stradale avvenuto in un tratto che collega le città di Kaduna e Zaria, è rimasta coinvolta un’auto sulla quale viaggiavano Tijani e Ibrahim Babangida, due ex calciatori molto noti in patria e in Europa. Ibrahim, di 47 anni, purtroppo ha perso la vita nel tragico schianto.

La vittima ha giocato anche in Olanda, in Eredivise, il massimo campionato nazionale, indossando la maglia del Volendam. Chi però ha raggiunto i risultati migliori è il fratello Tijani, 50 anni, che l’Eredivise l’ha vinta con la maglia dell’Ajax, così come la coppa nazionale.

Sempre Tijani ha vestito in diverse occasioni la maglia della Nigeria, vincendo la leggendaria medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 e arrivando agli ottavi di finale nei mondiali francesi del 1998. A lui sono ora rivolte le preghiere di tutto il paese, perché nell’incidente è rimasto gravemente ferito e sta tutt’ora lottando per sopravvivere.

Feriti gravemente anche la moglie di Tijani e un suo collaboratore. Al momento non si conoscono le cause e la dinamica dello schianto, né chi fosse alla guida dell’auto.