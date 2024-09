Auto, Commissione: revisione delle norme Ue rinviata al 2026

Nel 2026 si svolgerà la revisione della legislazione dell’Unione Europea riguardante l’obiettivo di immettere sul mercato solo automobili a zero emissioni entro il 2035. Tim McPhie, portavoce per l’Azione per il clima e l’energia della Commissione europea, ha confermato che questa data è appropriata per valutarne l’efficacia. Rispondendo a domande sulla possibilità di anticipare di un anno la revisione, come auspicato da Italia e altri stati membri, McPhie ha spiegato che la legislazione è stata adottata poco più di un anno fa e ha bisogno di tempo per stabilizzarsi e consentire una valutazione accurata dello stato del mercato.

McPhie ha anche sottolineato che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato nelle sue linee guida politiche per il nuovo mandato che utilizzerà l’opportunità della clausola di revisione per proporre un emendamento specifico riguardante gli E-fuel, ovvero carburanti sintetici. Tuttavia, ha aggiunto che finora non ci sono ulteriori dettagli o proposte ufficiali.

In merito alla modifica della legislazione già approvata, McPhie ha confermato che qualsiasi modifica richiederà una nuova proposta da parte della Commissione, in quanto possiede il diritto di iniziativa legislativa, e tale modifica deve essere concordata con i co-legislatori.

In sintesi, la Commissione europea ha evidenziato l’importanza di dare tempo alla legislazione per assestarsi prima di apportare eventuali modifiche significative. Le discussioni sul futuro degli E-fuel e su come raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambiziosi sono destinate a essere al centro del dibattito nella revisione del 2026, ma nel breve termine non ci sono piani per anticipare questa revisione. Ciò riflette un approccio cauto e strategico da parte della UE nel garantire che le politiche ambientali siano efficaci e rispondano alle esigenze del mercato.