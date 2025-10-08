Autista Professionale Traslochi a Bologna: Unisciti a Noi per Sconfinare!

Titolo lavoro: Autista Professionale Traslochi (Nazionali e Internazionali)



Azienda: Traslochi CD Removals



Descrizione lavoro:

Il candidato ideale per la posizione di autista professionale nel settore dei traslochi deve avere esperienza pregressa in ambito trasporti o logistica, con un’ottima conoscenza delle normative relative al trasporto merci. Le principali responsabilità includono il caricamento e scaricamento delle merci, la gestione della documentazione di trasporto e il rispetto delle normative di sicurezza. È richiesta inoltre la disponibilità a effettuare traslochi sia nazionali che internazionali, garantendo professionalità e puntualità. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico.



Località: Rho, Milano



Data pubblicazione: Sat, 20 Sep 2025 10:53:36 GMT

