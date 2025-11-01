Autista Patente D con CQC – Lavora a Milano con ottime opportunità!

Titolo lavoro: autista patente D con certificazione CQC (202541GWKA)
Azienda: Mistertemp’
Descrizione lavoro:
La filiale di Roma è alla ricerca di un autista con patente D e certificazione per il trasporto di persone, con esperienza comprovata nel settore del trasporto pubblico. Le responsabilità includono la conduzione di veicoli per il trasporto sicuro dei passeggeri. È richiesta disponibilità immediata e una flessibilità negli orari di lavoro. I vantaggi dell’offerta potrebbero includere un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.
Località: Roma
Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:58:45 GMT
