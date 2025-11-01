17.7 C
Roma
domenica – 2 Novembre 2025
Lavoro

Autista Patente D con CQC – Lavora a Milano con ottime opportunità!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: autista patente D con certificazione CQC (202541GWKA)

Azienda: Mistertemp’

Descrizione lavoro:
La filiale di Roma è alla ricerca di un autista con patente D e certificazione per il trasporto di persone, con esperienza comprovata nel settore del trasporto pubblico. Le responsabilità includono la conduzione di veicoli per il trasporto sicuro dei passeggeri. È richiesta disponibilità immediata e una flessibilità negli orari di lavoro. I vantaggi dell’offerta potrebbero includere un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.

Località: Roma

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:58:45 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Helena Prestes e Javier Martinez: La Rivincita Inaspettata!
Articolo successivo
Materasso Matrimoniale 160×200 cm Memory Foam Ergonomico
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.