Autista Patente CQC/CE Ricerca a Milano con Ottime Condizioni di Lavoro

“Opportunità Imperdibile: Cerca Autista Patente CQC/CE!”
Azienda: Areajob
Località: Bagnolo Mella, Brescia
Data di pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 07:50:03 GMT
Descrizione del lavoro:
Areajob Spa, filiale di Brescia, cerca un autista con patente CE e CQC per un’azienda nel settore metalmeccanico. Le responsabilità includono la conduzione di mezzi pesanti per il trasporto di materiali, garantendo la sicurezza e il rispetto delle normative. È fondamentale avere esperienza pregressa nella mansione e una buona conoscenza delle strade e delle normative di trasporto. L’offerta prevede un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione e vantaggi come formazione continua e ambiente di lavoro dinamico.
