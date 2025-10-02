14.5 C
Autista Patente CQC/CE Ricerca a Milano con Ottime Condizioni di Lavoro

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

“Opportunità Imperdibile: Cerca Autista Patente CQC/CE!”

Azienda: Areajob

Località: Bagnolo Mella, Brescia

Data di pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 07:50:03 GMT

Descrizione del lavoro:
Areajob Spa, filiale di Brescia, cerca un autista con patente CE e CQC per un’azienda nel settore metalmeccanico. Le responsabilità includono la conduzione di mezzi pesanti per il trasporto di materiali, garantendo la sicurezza e il rispetto delle normative. È fondamentale avere esperienza pregressa nella mansione e una buona conoscenza delle strade e delle normative di trasporto. L’offerta prevede un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione e vantaggi come formazione continua e ambiente di lavoro dinamico.

💼 Altre Offerte di Lavoro

Key Account Lombardia

Gestisce rapporti commerciali in Lombardia con studi e imprese. Richiesto diploma tecnico e offerta di retribuzione interessante.

Beauty Advisor cercasi

Ruolo: Beauty Advisor per offrire un'esperienza unica in store. Requisito: Passione per retail e make-up. Beneficio: Sviluppo delle proprie competenze.

Consulente immobiliare cercasi

Cerchiamo un Consulente Immobiliare a Padova: ottime relazioni richieste, offriamo formazione continua e provvigioni interessanti.

Impiego come Assistente Health & Safety

Impiegato/a Health & Safety: gestisce documentazione sicurezza. Requisito chiave: esperienza in sicurezza lavoro. Beneficio: formazione continua e crescita professionale.

Specialista Manutenzione

Maintenance Specialist: gestisce manutenzione impianti. Requisito chiave: diploma tecnico con esperienza 2-5 anni. Benefit: contratto indeterminato.

