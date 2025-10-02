Autista Patente CQC/CE Ricerca a Milano con Ottime Condizioni di Lavoro

“Opportunità Imperdibile: Cerca Autista Patente CQC/CE!”



Azienda: Areajob

Località: Bagnolo Mella, Brescia

Data di pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 07:50:03 GMT

Descrizione del lavoro:

Areajob Spa, filiale di Brescia, cerca un autista con patente CE e CQC per un’azienda nel settore metalmeccanico. Le responsabilità includono la conduzione di mezzi pesanti per il trasporto di materiali, garantendo la sicurezza e il rispetto delle normative. È fondamentale avere esperienza pregressa nella mansione e una buona conoscenza delle strade e delle normative di trasporto. L’offerta prevede un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione e vantaggi come formazione continua e ambiente di lavoro dinamico.