Offerta di Lavoro: Autista Patente C – Pioltello (MI)

Azienda leader nel settore dell’arredo per ufficio e ristrutturazioni chiavi in mano, cerca un Autista in possesso di patente C per la propria sede di Pioltello (MI).

Mansioni:

Effettuare missioni presso clienti e fornitori utilizzando autocarro da 100/120 q.

Requisiti:

Patente C valida.

Esperienza pregressa nella conduzione di autocarri.

Ottima conoscenza del territorio.

Se sei un professionista motivato e cerchi una nuova opportunità, candidati subito! Invia il tuo CV per unirti a un team dinamico e in crescita.