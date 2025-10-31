18.9 C
Lavoro

Autista Magazziniere CQC a Milano: Unisciti a noi per consegne emozionanti di bevande!

Titolo lavoro: AUTISTA MAGAZZINIERE CON CQC PER CONSEGNE DI BEVANDE

Azienda: Manpower

Descrizione lavoro:
La posizione ricerca un autista magazziniere con CQC per effettuare consegne di bevande a Trieste, offrendo un contratto a tempo indeterminato. Le responsabilità includono la gestione del magazzino e la consegna puntuale delle merci ai clienti. Sono richieste competenze nella conduzione di veicoli commerciali e l’abilitazione CQC. Tra i vantaggi, si evidenziano stabilità lavorativa e la possibilità di inserirsi in un ambiente dinamico.

Località: Trieste

Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:59:41 GMT

