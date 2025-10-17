Autista di Veicoli Pesanti a Torino – Unisciti a un Team Dinamico!

Titolo lavoro: Autista di veicoli pesanti – Patente CE + CQC (preferibile ADR)



Azienda: Direzione Lavoro Group



Descrizione lavoro:

Si cerca un autista di veicoli pesanti per il trasporto merci intermodale, con esigenze specifiche di patente CE e CQC, e preferibilmente con certificazione ADR. Le principali responsabilità includono il trasporto di merci su rotte nazionali e internazionali, garantendo la sicurezza e la puntualità delle consegne. Inoltre, si richiede esperienza nella guida di camion e una buona conoscenza della documentazione di trasporto. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante.



Località: Segrate, Milano



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:59:59 GMT

