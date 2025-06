Offerta di Lavoro: Autista Consegnatario

Siamo alla ricerca di un Autista Consegnatario per un’importante azienda di distribuzione beverage nel settore Horeca. Se hai una passione per la guida e desideri un lavoro dinamico, questa potrebbe essere l’opportunità che fa per te!

Requisiti:

Patente di guida B e C

Esperienza nella guida di furgoni

Ottima conoscenza del territorio delle province: MN, CR, RE, PR, MO

Capacità di gestire le consegne in giornata

Attitudine al lavoro di squadra e al servizio clienti

Mansioni:

Consegna e scarico della merce presso i clienti

Gestione della documentazione di consegna

Se hai i requisiti richiesti e sei pronto a far parte di un team motivato e professionale, candidati ora! Inviaci il tuo CV e unisciti a noi nella fondamentale missione di fornire prodotti di qualità nel settore Horeca.

Non perdere questa occasione: il tuo futuro come Autista Consegnatario inizia qui!