Autista Consegnatario pat. B – Lavanderia

Offerta di Lavoro: Autista Consegnatario Patente B – Lavanderia a Cattolica

Risorse SpA è alla ricerca di un Autista Consegnatario con patente B per una lavanderia di prestigio nel territorio di Cattolica. Il candidato selezionato sarà responsabile delle consegne presso i clienti utilizzando il mezzo aziendale.

Requisiti principali:

Possesso della patente B .

. Affidabilità e serietà nel lavoro.

Esperienza precedente nel settore è preferita, ma non essenziale.

Se sei una persona dinamica, responsabile e desideri far parte di un team in crescita, non perdere questa opportunità! Candidati ora e unisciti a noi per contribuire al nostro successo!