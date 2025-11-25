14.2 C
Autista consegnatario a tempo pieno a Milano con possibilità di carriera

Posizione lavorativa: AUTISTA CONSEGNATARIO

Azienda: Humangest

Descrizione lavoro: e dei trasporti, un CORRIERE/AUTISTA CONSEGNATARIO da inserire nel proprio organico per attività di consegna merci. Mansioni… in corso di validità Esperienza pregressa nel ruolo di corriere o autista Buona conoscenza del territorio Parma, Reggio…

Località: Campegine, Reggio Emilia

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:54:12 GMT


