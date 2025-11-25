Autista consegnatario a tempo pieno a Milano con possibilità di carriera

Posizione lavorativa: AUTISTA CONSEGNATARIO
Azienda: Humangest
Descrizione lavoro: e dei trasporti, un CORRIERE/AUTISTA CONSEGNATARIO da inserire nel proprio organico per attività di consegna merci. Mansioni… in corso di validità Esperienza pregressa nel ruolo di corriere o autista Buona conoscenza del territorio Parma, Reggio…
Località: Campegine, Reggio Emilia
Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:54:12 GMT
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!