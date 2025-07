Offerta di Lavoro: Autista Bus Turistici – Patente D e CQC Persone

Sei appassionato di Roma e della sua storia? Se hai esperienza nella guida di autobus e possiedi una patente D con CQC persone, questa è l’opportunità che fa per te!

Ruolo: Autista di Bus Turistici

Finalità: Guidare turisti in straordinari tour panoramici hop-on, hop-off, scoprendo le meraviglie della Capitale.

Requisiti Principali:

Patente D e Certificato di Qualifica Conducente (CQC) per il trasporto di persone.

Esperienza pregressa nella guida di autobus.

Ottime capacità relazionali e conoscenza della città di Roma.

Attitudine al lavoro in team e flessibilità.

Cosa Offriamo:

Un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Possibilità di contribuire all’esperienza indimenticabile dei turisti.

Invito a Candidarsi:

Se sei pronto a condividere la tua passione per Roma con il mondo, invia il tuo CV e una lettera di motivazione oggi stesso! Non perdere l’occasione di far parte del nostro team.