“ERA la neonata più bella del nido. Ci ha messo quattro anni ad imparare a parlare. Fino a un anno e mezzo non ha mi ha mai chiamato “mamma”. Quello è stato il primo campanello d’allarme che, attraverso una serie di aiuti, ci hanno permesso di capire che Agnese ha imparato prima le emozioni delle parole. E proprio attraverso le emozioni ha imparato ad esprimersi”. Le parole sono di Bernardette, mamma di Agnese, 17 anni. Ma la storia è tutta della ragazza che ha voluto trasporla in un libro. Si intitola Ragazza Aspy – Come vorrei che il mondo ci capisse (Edizioni Erickson), ed è l’opera prima di Agnese Spotorno. Aspy sta per Asperger, visto che la giovane ha visto riconosciuta una forma leggera di questo disturbo dello spettro autistico. Agnese è, senza dubbio, una ragazza “speciale”. Il suo cervello è diverse e con il suo libro offre una testimonianza di quanto genitori, insegnanti e terapisti debbano “imparare” a fare i conti con eccellenze, difficoltà e abitudini di chi si relazione attraverso le emozioni, piuttosto che con le canoniche parole che caratterizzano i rapporti interumani di ogni giorno.

Ma la sua vicenda permette anche di far luce su una condizione, quella delle ragazze con profili Asperger, ancora poco nota e per certi versi misconosciuta. L’epidemiologia, infatti, rende difficile inquadrare la situazione di quelle che nel mondo anglosassone vengono definite “Aspie Girls”. E non solo perché la condizione è molto più rara nel sesso femminile – tanto che si parla di un rapporto 1 a 8 rispetto ai maschi. La grande difficoltà, in termini scientifici, sta nel capire che le modalità di presentazione del quadro possono essere estremamente varie nelle giovani. La parola chiave per capire cosa accade è incapacità di adeguarsi da sole alle norme sociale. Per questo occorre nascondere la “confusione” sociale, che si manifesta con fenomeni di ansia e senso di inadeguatezza, ma si riflette con una sorta di “permanenza” ai margini del vita sociale. attraverso l’imitazione strategica, alterando la propria natura o rimanendo ai margini dell’attività sociale. Ma il problema è un altro: è difficile riconoscere un chiaro “fenotipo” del profilo femminile di Asperger. Ogni bambina, ragazza o donna è originale, e quindi avere delle chiavi di comprensione diventa davvero complesso.

Un libro per capire

In questo senso la vicenda di Agnese, scritta da un’adolescente, diventa una sorta di richiesta di comprensione di chi non vuole e soprattutto non si deve camuffare per piacere a chi la circonda. La ragazza offre una testimonianza viva, nuova e molto interessante, capace di chiarire a genitori e insegnanti peculiarità, difficoltà, abitudini, eccellenze e limiti di chi vive con un cervello diverso. E soprattutto è il manifesto di chi “reclama” un riconoscimento, attraverso le parole. Anche e soprattutto in famiglia.

Longform

“Ciò che accade nella vita delle famiglie in cui nasce una bambina Aspy, quindi con autismo ad alto funzionamento è che le sue modalità di sentire (tatto, vista, udito, gusto, olfatto, equilibrio, sesto senso) e di pensare (memoria, interessi circoscritti, routine rassicuranti, stereotipie a compenso dello stress emotivo), di leggere o scrivere e di capire ciò che gli altri dicono o scrivono sono vissute dai genitori come deficit da superare e da normalizzare – si legge nell’introduzione del volume, che fa parte della collana “Io sento diverso”. Invece non deve essere così: famiglia, scuola ed amici debbono saper “entrare” in connessione con una storia ed un vissuto diverso. Non è facile, ma è basilare. Nessuna ragazza Aspy potrà “normalizzarsi” mai, perché il suo cervello funziona in modo diverso da quello dei neurotipici. E non bisogna pretendere che il comportamento entri in linea con quello degli altri. Per questo, la lettura può aiutare la comprensione di genitori, insegnanti, educatori e psicologi. “Il punto di vista, le intuizioni ed empatie di Agnese quando riesce a gestirle senza stress o ansia, sono il suo punto di forza – è ancora la mamma che parla. Ma quando arriva ad un troppo pieno possono scatenare crisi profonde, rabbie intense, urla e pianti, che non sono facili da contenere e calmare. Il suo sentire diverso oggi ha finalmente un nome, una diagnosi: autismo di grado lieve. Il suo volto si è illuminato di serenità, sollievo e senso di liberazione, perché non si sente più sbagliata o diversa dagli altri. Questo le permetterà di realizzare con ancora più coraggio e determinazione il suo desiderio di essere d’aiuto nel far capire a tutti quali siano le difficoltà e le bellezze della neurodiversità”.

