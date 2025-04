Autismo, ecco come riconoscerlo: i dieci segnali

Oggi, 2 aprile, si celebra la Giornata dedicata all’autismo, un’occasione per aumentare la consapevolezza su un disturbo che colpisce 1 bambino italiano su 77, tra i 7 e i 9 anni. I neuropsichiatri dell’infanzia e dell’adolescenza, in questa giornata, sottolineano l’importanza di inclusione e nuovi modelli di cura, con un focus cruciale sulla diagnosi e il riconoscimento dei sintomi dell’autismo.

La Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) ha identificato 10 segnali d’allerta che possono indicare un disturbo dello spettro autistico nei bambini: 1) non rispondono al proprio nome dopo i 12 mesi; 2) non si voltano verso oggetti indicati da altri; 3) evitano il contatto visivo e preferiscono stare soli; 4) mostrano difficoltà nelle relazioni sociali; 5) non amano essere abbracciati, accettando il contatto solo se è la loro iniziativa; 6) appaiono assenti ma reagiscono ad altri suoni; 7) presentano un linguaggio immaturo o un ritardo linguistico; 8) ripetono frasi senza utilizzarle in modo adeguato; 9) compiono azioni ripetitive; 10) hanno reazioni insolite a stimoli sensoriali.

La Sinpia evidenzia l’importanza di investire nella ricerca e nella sensibilizzazione per garantire un futuro più inclusivo per le persone con autismo. Stefania Millepiedi, vicepresidente Sinpia, sottolinea che occorre modificare abitudini consolidate e abbracciare una nuova cultura della salute che integri innovazione tecnologica e umanità nella cura. È fondamentale impegnarsi nella formazione e nel supporto alle famiglie per affrontare efficacemente questa condizione.