Autentici sapori caraibici – Viaggiare

Quando si parla dei Caraibi, inevitabilmente si pensa alle sue splendide spiagge di sabbia bianca, al mare cristallino, al sole e alla vivace cultura musicale. Un elemento distintivo è la cucina caraibica, un mosaico gastronomico che riflette le tradizioni delle varie isole. Una vacanza presso i 17 Sandals Resorts permette di immergersi in questa cultura, con ambienti che esprimono la bellezza locale e offrono piatti autentici.

Tra le specialità, il Jerk Chicken giamaicano si distingue per la sua marinatura speziata e il suo particolare metodo di cottura. Servito con contorni tradizionali, rappresenta un’esperienza culinaria unica. Altro piatto tipico è il flying fish di Barbados, spesso servito con coucou, un contorno di farina di mais e gombo, simbolo della gastronomia locale.

Fungee and pepperpot è un piatto che riflette l’essenza di Antigua e Barbuda, mentre il roasted breadfruit a St. Vincent viene abbinato a pesce persico cotto in salsa aromatica. Anche il conch delle Bahamas è imperdibile e può essere preparato in vari modi, sia in insalata che in zuppa.

Non dimentichiamo le birre caraibiche, ottime per rinfrescarsi sotto il sole. La Wadadli è popolare ad Antigua, Banks Beer è una risorsa di Barbados, mentre Kalik è molto apprezzata alle Bahamas. La Red Stripe è sinonimo di Giamaica, mentre Piton è una scelta comune a Saint Lucia. Infine, Hairoun è la birra nazionale di Saint Vincent, rinfrescante e liscia, ideale da gustare alla giusta temperatura. In ogni isola, ogni piatto e ogni bevanda raccontano storie di cultura e tradizione.